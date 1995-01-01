amaran Ace 25c – очень компактный и мощный светодиодный осветитель с настраиваемой температурой белого света, RGB режимом, встроенным аккумулятором и поддержкой дистанционного управления через мобильное приложение. Это ваш идеальный спутник для съемки на ходу. В Kit-комплект дополнительно входит настольный штатив Ace Lock Mini Tripod (максимальная высота 30 см, может также использоваться в качестве рукоятки), соты Ace 30° Light Control Grid, ограничивающие световой поток для более контрастного освещения сцены, а также чехол для всего комплекта.

Лучшая яркость в классе

В стандартном режиме максимальная мощность составляет 25 Вт, и ее можно дополнительно увеличить до 32 Вт, переключившись в режим Boost. Причем прибор может работать в усиленном режиме неограниченное по длительности время, просто у вас быстрее сядет встроенный аккумулятор, а вентилятор охлаждения будет шуметь сильнее. Также предусмотрен полностью бесшумный режим, в котором Ace 25c будет работать с ограниченной мощностью (6.5 Вт).

Быстрая зарядка и питание по USB

Ace 25c поддерживает быструю зарядку: за 40 минут до 90%, а также может работать с постоянным питанием от USB PD совместимого сетевого адаптера или универсального аккумулятора (пауэрбанка). Если ваш телефон сел, вы даже можете использовать сам осветитель как пауэрбанк – просто подключите его по USB кабелю.

Новое крепление Ace Lock

Прибор оснащен быстросъемным креплением Ace Lock – просто поставьте его на прилагаемый наклонный кронштейн, сверху вниз до щелчка. Чтобы снять осветитель, нажмите на синюю кнопку на кронштейне – вот так все просто. Кронштейн устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров на вашей камере, его также можно поставить на штативный винт 1/4" – можно использовать со штативами, селфи-палками, студийными стойками и так далее. На верхней панели имеется штативное гнездо 1/4", позволяющее закрепить осветитель без кронштейна. Кроме того, на задней панели расположены мощные магниты, так что вы сможете с легкостью установить Ace 25c на любые стальные или чугунные объекты.

Управление через мобильное приложение

Приложение amaran App позволит вам отрегулировать яркость, цвет освещения и другие параметры, не вставая с места. Особенно удобно оно для выбора цвета в RGB режиме. Осветитель также совместим с приложением Sidus Link от Aputure, которое дает возможность создавать продвинутые схемы освещения со множеством групп приборов. А если вам нужно настроить прибор вручную, этому помогут цветной ЖК-экран и диск управления с центральной кнопкой.

Память настроек

Вы можете сохранить в память наиболее часто используемые настройки, чтобы вернуться к ним двойным нажатием на кнопку, расположенную на боковой панели.

Магнитное крепление для аксессуаров

Если вам нужно сделать свет более рассеянным или, наоборот, более направленным, вам поможет купольный рассеиватель (Dome Diffuser), входящий в стандартную комплектацию, и соты Ace 30° Light Control Grid, входящие в комплектацию Kit. Обе насадки устанавливаются на переднюю панель с помощью магнитов – быстро и просто.

Режимы спецэффектов

В памяти прибора сохранено 12 режимов спецэффектов: фейерверк, полицейская машина, молнии, вечеринка и так далее.

Высокая точность цветопередачи

Точность освещение amaran Ace 25c по индексам CRI и TLCI составляет 95, а по более новым SSI (лампы накаливания) – 83, и SSI (дневной свет) – 73. Это означает, что в любом режиме, будь то теплый или холодный свет, цвета будут передаваться насыщенно и естественно.

Ace 25c и Ace 25x

amaran параллельно выпускает 2 похожих осветителя: Ace 25c и Ace 25x. Все отличие заключается в том, что Ace 25c может работать в цветном RGB режиме и обладает более широким диапазоном настройки цветовой температуры, зато Ace 25x существенно дешевле.

Бренд amaran

Бренд amaran отделился от материнской компании Aputure в 2024 году, теперь это 2 независимые структуры, каждая с собственным руководством.