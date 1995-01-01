Описание

Amaran 150c и 300c – первые полноцветные RGB осветители данной серии с универсальным байонетом Bowens, который позволяет устанавливать множество насадок, от классических софтбоксов и популярных «китайских фонариков» до прожекторов Spotlight и линз Френеля. Это обеспечивает очень широкие возможности по формированию светового рисунка: от мягкого, заполняющего всю сцену света до направленного луча с резко очерченными тенями.

Высокое качество цветопередачи (CRI / TLCI 95+, SSI D56 71 и SSI Tungsten 83) позволяет передавать сложные оттенки, такие как тона кожи, точно и натурально. Помимо работы в RGB режиме, Amaran 150c и 300c поддерживают и работу с обычным белым светом, цветовая температура которого регулируется в пределах от 2500 до 7500К, что позволяет идеально сбалансировать его со светом от других источников, будь то дневной солнечный свет или вечернее уличное освещение.

Корпус осветителя усилен: хотя основная часть корпуса, как и прежде, выполнена из пластика, байонетное соединение и крепление на стойку полностью сделаны из металла, что позволяет безо всякого риска использовать тяжелые светоформирующие насадки. Защелка байонета Bowens усовершенствована (по сравнению с предыдущими моделями Amaran) для более быстрой и удобной замены насадок. Прибор обладает тихими, малошумными вентиляторами охлаждения.

Мобильное приложение Sidus Link позволяет управлять одним или несколькими осветителями, разбивая их на группы и комбинируя с другими моделями Aputure. Прибор также обладает 9 встроенными световыми спецэффектами.

В комплекте с осветителем идет сетевой адаптер, а автономная работа возможна от 2 батарей типа V-Mount или Gold Mount при покупке дополнительной батарейной станции Aputure 2-Bay Battery Power Station.

Комплектация