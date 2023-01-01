Осветитель Aputure Amaran 100x S, светодиодный, 100 Вт, 2700-6500К
Код товара : УТ-00070326
Артикул : Amaran 100xS
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Гарантия 1 год
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Описание
Разработан для творцов
Независимо от того, используется ли он в качестве основного света или для освещения небольших студий или установок для прямых трансляций, значительно улучшенное спектральное качество 100x S обеспечивает точное воспроизведение телесного тона с лучшим в отрасли качеством цвета при съемке на камеру. Совершенно новый светодиодный чипсет гарантирует, что независимые кинорежиссеры и создатели фильмов смогут уверенно освещать объекты и получать наилучшее изображение на съемочной площадке как при теплом, так и при дневном освещении. Amaran 100x способен выдавать до 29670 люкс на 1 м с гиперрефлектором. Гибкая система настройки позволит регулировать яркость от 0 - 100%. Модель имеет показатели CRI 95+, TLCI 95+
Встроенные эффекты
Amaran 100x оснащен множеством встроенных эффектов освещения, среди которых: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс.
Крепление для аксессуаров
Аппарат оборудован креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure : Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта. Теперь найти идеальные показатели освещенности станет еще проще.
Управление через приложение
Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу. Управлять работой Amaran 100x можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth.
Характеристики:
- Мощность (макс) : 100 Вт
- Цветовая температура : 2700 - 6500К
- TLCI : 97
- CRI : 95
- CQS : 97
- SSI (Tungsten) : 86
- TM-30 Rf : 96
- TM-30 Rg : 102
- Яркость : 3590 лк
- Угол светового потока : 105 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire, Explosion
- Материал : карбон
- Байонет насадки : Bowens
- Длина кабеля : 1500 мм
- Вес : 3770 г.