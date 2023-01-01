Описание

Разработан для творцов

Независимо от того, используется ли он в качестве основного света или для освещения небольших студий или установок для прямых трансляций, значительно улучшенное спектральное качество 100x S обеспечивает точное воспроизведение телесного тона с лучшим в отрасли качеством цвета при съемке на камеру. Совершенно новый светодиодный чипсет гарантирует, что независимые кинорежиссеры и создатели фильмов смогут уверенно освещать объекты и получать наилучшее изображение на съемочной площадке как при теплом, так и при дневном освещении. Amaran 100x способен выдавать до 29670 люкс на 1 м с гиперрефлектором. Гибкая система настройки позволит регулировать яркость от 0 - 100%. Модель имеет показатели CRI 95+, TLCI 95+

Встроенные эффекты

Amaran 100x оснащен множеством встроенных эффектов освещения, среди которых: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс.

Крепление для аксессуаров

Аппарат оборудован креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure : Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта. Теперь найти идеальные показатели освещенности станет еще проще.

Управление через приложение

Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу. Управлять работой Amaran 100x можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth.

Характеристики: