Описание

Amaran – бюджетная серия осветительных приборов от Aputure. Производитель не экономил на собственно светодиодах, так что вы по-прежнему получаете очень качественный свет с правильной круглой формой диода, точной цветопередачей (CRI / TLCI: 95+, SSI D56: 72-74) и плавным диммированием без мерцания, но во всем остальном вы заметите политику урезания расходов.

Всего в серии на 2021 год насчитывается 4 осветителя: 100d, 200d, 100x и 200x. D означает Daylight, это приборы с постоянной световой температурой в 5600К, в то время как X означает, что вы можете регулировать температуру белого света (2700-6500К), но при этом теряете в максимальной яркости. Вторым отличием Amaran X является то, что светодиод у них выступает сильнее, это делает их несовместимыми с целым рядом насадок Aputure: прожекторной Spotlight, линзой Френеля Fresnel X2, шторками Barn Doors. Amaran 100D и 200D с указанными насадками совместимы.

Первое, что вы заметите – это пластиковый корпус. В отличие от металлической серии Light Storm (LS), приборы Amaran практически полностью выполнены из пластика, за исключением радиатора светодиода. Осветители Amaran ориентированы в основном на использование в домашних условиях или в небольших студиях. По этой же причине в комплекте нет красивого и прочного кейса, вместо него идет простая картонная коробка с поролоновыми ячейками внутри. В-третьих, Amaran ориентированы в основном на использование от розетки – в комплекте идет только сетевой адаптер. В теории вы можете использовать их и с другими источниками постоянного тока 48 В: например, можно докупить батарейную станцию Aputure 2-Bay Battery Power Station для 2 батарей V-Mount, но такая станция или альтернативные генераторы 48B – довольно дорогой аксессуар.

Наконец, такой важный параметр как шум: Amaran 100-й серии работают довольно негромко (31 дБ на расстоянии 1 м, что даже тише, чем LS 120). А вот Amaran 200 шумят сильнее, что и понятно, так как вдвое более мощный светодиод используется с практически теми же размерами радиатора. По децибелам разница получается небольшой: 35 дБ против 31, к тому же обычно осветители располагаются далеко от микрофонов, но сам характер шума - более высокочастотный, более заметный, в отличие от низкого гула серии LS. К счастью, Aputure добавила в новую версию прошивки режим вентиляции с постоянной скоростью – это позволит вам легко найти и вырезать этот шум из аудиодорожки с помощью стандартных инструментов современных аудио- или видеоредакторов.

Управление приборами очень простое: у D версий сзади вы найдете всего одну рукоятку, которая отвечает за яркость. У X версий рукоятки две: яркость и цветовая температура. Также рядом находится кнопка Bluetooth соединения. Если вы хотите использовать возможности Amaran максимально широко, следует подключиться к ним через мобильное приложение Sidus Link, доступное для iOS и Android. Подключившись, вы сможете, во-первых, дистанционного управлять одним или несколькими приборами, а также объединять приборы в группы, чтобы не настраивать каждый из них по отдельности. Во-вторых, станут доступными спецэффекты, такие как симуляция мерцания испорченной лампы, фотовспышек, света от телевизионного экрана и так далее. 9 спецэффектов у X-версий и 8 спецэффектов у D-версий (отсутствует "открытый огонь"). Наконец, вы можете создавать сценарии работы множества светильников с помощью инструмента Magic Program. Приложение Sidus Link – единое для всех осветителей Aputure, от карманных MC и Accent до профессиональных Light Storm, поэтому вы можете управлять ими всеми, одновременно, в одном приложении.

Как и серия Light Storm, приборы Amaran идут с байонетом Bowens, что позволяет применять с ними очень широкий ассортимент модификаторов света: от обычных жестких рефлекторов и софтбоксов до «китайских фонариков» Lantern, линз Френеля и прожекторных насадок. Крепление для насадок пластиковое, поэтому с тяжелыми насадками следует работать осторожно и нежно, но при аккуратном обращении (без резких движений) использовать можно даже полутораметровые октабоксы.