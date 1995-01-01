Описание

Amaran 100D S – усовершенствованная версия осветителя Amaran 100D. Заменен светодиодный COB чипсет, благодаря чему точность цветопередачи стала еще выше. Наиболее заметно это по индексу SSI (Spectral Similarity Index), который был введен Американской Киноакадемией специально для светодиодных источников света. Данный индекс показывает, насколько равномерно работает осветитель во всем спектре видимого света, нет ли у него провалов в отдельных цветах. Итак, по индексу SSI прирост составил целых 13 пунктов: с 74 до 87. Индекс CRI составляет 96, TLCI – 99. Высокая точность цветопередачи необходима прежде всего для правильного отображения оттенков кожи, чтобы люди в кадре выглядели натурально и естественно.

В остальном изменения минимальны: немного снижено энергопотребление, корпус остался практически без изменений – все такой же компактный и легкий для прибора такой мощности. Большую часть корпуса занимает радиатор и вентиляторы – это необходимо для того, чтобы охлаждение происходило максимально тихо.

Amaran – бюджетная серия осветительных приборов от Aputure. Осветители Amaran ориентированы в основном на использование в домашних условиях или в небольших студиях. По этой же причине в комплекте нет красивого и прочного кейса (как у серии Light Storm), вместо него идет простая картонная коробка с поролоновыми ячейками внутри. Осветители Amaran ориентированы в основном на использование от розетки – в комплекте идет только сетевой адаптер. При необходимости вы можете использовать их с батареями V-Mount / Gold Mount, но для этого нужно докупить батарейную станцию Aputure 2-Bay Battery Power Station.

Управление приборами очень простое: у D версий сзади вы найдете всего одну рукоятку, которая отвечает за яркость. У X версий рукоятки две: яркость и цветовая температура. Также рядом находится кнопка Bluetooth соединения. Если вы хотите использовать возможности Amaran максимально широко, следует подключиться к ним через мобильное приложение Sidus Link, доступное для iOS и Android. Подключившись, вы сможете, во-первых, дистанционного управлять одним или несколькими приборами, а также объединять приборы в группы, чтобы не настраивать каждый из них по отдельности. Во-вторых, станут доступными спецэффекты, такие как симуляция мерцания испорченной лампы, фотовспышек, света от телевизионного экрана и так далее. 9 спецэффектов у X-версий и 8 спецэффектов у D-версий (отсутствует "открытый огонь"). Наконец, вы можете создавать сценарии работы множества светильников с помощью инструмента Magic Program. Приложение Sidus Link – единое для всех осветителей Aputure, от карманных MC и Accent до профессиональных Light Storm, поэтому вы можете управлять ими всеми одновременно, в одном приложении.

Как и серия Light Storm, приборы Amaran идут с байонетом Bowens, что позволяет применять с ними очень широкий ассортимент модификаторов света: от обычных жестких рефлекторов и софтбоксов до «китайских фонариков» Lantern, линз Френеля и прожекторных насадок.