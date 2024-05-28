Описание

Код товара: 140986

Петличный микрофон Aputure A.Lav lavalier отличается эксплуатационной практичностью и компактным дизайном. Вы можете контролировать степень заряда батареи — для этого предназначен световой индикатор: при нормальном рабочем состоянии горит зеленый свет, при необходимости подзарядки загорается красная лампочка.

Несомненным преимуществом Aputure A.Lav является возможность интеграции с мобильными электронно-цифровыми устройствами (смартфоны, планшеты и т.п.). Это позволяет использовать его в качестве звукоприемника для создания аудиозаписей публичных выступлений, дискуссий, лекций, конференций и прочих подобных мероприятий, а также для проведения интервью.

Характеристики:

Тип товара микрофон

Назначение универсальный

Тип микрофона конденсаторный

Разъемы mini jack 3.5 mm

Макс. звуковое давление, дБ 100

Частоты, Гц 50-20000

Отношение сигнал/шум, дБ 65

Питание аккумулятор

Размеры, см 7.7 х 2.8 х 1.6

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: коробка,чехол, усилитель, провод для подключения к DSLR камере или рекордеру, провод для подключения к телефону, ветрозащита, переходник на зарядку, клёйкая лента; без с/н.

Гарантия 90 дней.