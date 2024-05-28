Микрофон Aputure A.Lav Lavalier (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075986
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140986
Петличный микрофон Aputure A.Lav lavalier отличается эксплуатационной практичностью и компактным дизайном. Вы можете контролировать степень заряда батареи — для этого предназначен световой индикатор: при нормальном рабочем состоянии горит зеленый свет, при необходимости подзарядки загорается красная лампочка.
Несомненным преимуществом Aputure A.Lav является возможность интеграции с мобильными электронно-цифровыми устройствами (смартфоны, планшеты и т.п.). Это позволяет использовать его в качестве звукоприемника для создания аудиозаписей публичных выступлений, дискуссий, лекций, конференций и прочих подобных мероприятий, а также для проведения интервью.
Характеристики:
Тип товара микрофон
Назначение универсальный
Тип микрофона конденсаторный
Разъемы mini jack 3.5 mm
Макс. звуковое давление, дБ 100
Частоты, Гц 50-20000
Отношение сигнал/шум, дБ 65
Питание аккумулятор
Размеры, см 7.7 х 2.8 х 1.6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: коробка,чехол, усилитель, провод для подключения к DSLR камере или рекордеру, провод для подключения к телефону, ветрозащита, переходник на зарядку, клёйкая лента; без с/н.
Гарантия 90 дней.