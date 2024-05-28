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    Микрофон Aputure A.Lav Lavalier (состояние 5) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00075986

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28

    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)
    • A.Lav Lavalier (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Незначительные следы эксплуатации.

    1 500 ₽

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140986

    Петличный микрофон Aputure A.Lav lavalier отличается эксплуатационной практичностью и компактным дизайном. Вы можете контролировать степень заряда батареи — для этого предназначен световой индикатор: при нормальном рабочем состоянии горит зеленый свет, при необходимости подзарядки загорается красная лампочка.
    Несомненным преимуществом Aputure A.Lav является возможность интеграции с мобильными электронно-цифровыми устройствами (смартфоны, планшеты и т.п.). Это позволяет использовать его в качестве звукоприемника для создания аудиозаписей публичных выступлений, дискуссий, лекций, конференций и прочих подобных мероприятий, а также для проведения интервью.
    Характеристики:
    Тип товара микрофон  
    Назначение универсальный  
    Тип микрофона конденсаторный  
    Разъемы mini jack 3.5 mm
    Макс. звуковое давление, дБ 100
    Частоты, Гц 50-20000
    Отношение сигнал/шум, дБ 65
    Питание аккумулятор  
    Размеры, см 7.7 х 2.8 х 1.6

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
    Комплектация: коробка,чехол, усилитель, провод для подключения к DSLR камере или рекордеру, провод для подключения к телефону, ветрозащита, переходник на зарядку, клёйкая лента; без с/н.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.