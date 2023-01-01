Описание

Уникальный светодиодный осветитель с классом защиты IP68 выдерживает погружения под воду на глубину до 10 метров. Это очень яркий источник света для своих размеров и потребляемой мощности, что обеспечивается технологией COB (chip on board): 10 Вт обеспечивают освещенность 300 лк на расстоянии 1 м или 1300 лк на 0.5 м. Режим Boost дает дополнительные +50% к яркости (2300 лк на 0.5 м), но работает не более 1 минуты, перезарядка занимает около 40 секунд. Встроенный аккумулятор 3800 мАч обеспечивает около 80 минут работы с максимальной яркостью.

Aputure AL-MW можно назвать самым ярким источником света скрытного размещения: благодаря размерам и форме его можно незаметно расположить прямо в кадре, за каким-либо небольшим объектом. Высокая точность цветопередачи: индексы CRI и TLCI превышают 95. Прибор работает с температурой дневного света (5600К), но в комплект также включено несколько пластиковых светофильтров, которые меняют температуру в теплую или холодную сторону: CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, CTB, 1/2 CTB, 1/4 CTB. Также есть белый матовый рассеивающий фильтр с плотностью 1.5 ступени и более плотный силиконовый рассеиватель (2.5 ступени), который может использоваться вместе с фильтрами. Наконец, вы можете использовать листовые желатиновые светофильтры, чтобы придать освещению особый цвет.

Aputure AL-MW изготавливается в герметичном металлическом корпусе с возможностью погружения на глубину до 10 метров. На верхней грани корпуса располагаются 2 кнопки для управления яркостью (изменяется с шагом 10%), 5 светодиодов, показывающих текущий уровень яркости и заряда батареи, а также кнопка Effects / Booster, которая активирует усиленный режим свечения и включает спецэффекты. В памяти AL-MW сохранено 5 спецэффектов: молния, папарацци (фотовспышки), телеэкран, испорченная лампочка и фейерверк. Помимо использования встроенного аккумулятора, осветитель также может работать с постоянным питанием от USB источников 5В 2А.