Описание

Комплект из 8 осветителей Accent B7c вместе с прочным противоударным зарядным кейсом – выгодное предложение для больших проектов. Все осветители компактно хранятся и перевозятся между локациями в одном кейсе, в котором их можно еще и заряжать - для этого будет достаточно всего одной розетки. В комплекте кабель питания длиной 1.2 м с европейской вилкой.

Осветитель Aputure Accent B7C выполнен в форме обычной лампочки с цоколем Е26 / Е27, но на самом деле предлагает больше. В основе лежат профессиональные светодиоды, работающие с частотой 20 кГц, что обеспечивает отсутствие мерцания даже при рапидной съемке до 1000 кадров в секунду, а также диммирование без цветового сдвига. Кроме того, в корпус лампы встроен собственный литиевый аккумулятор, который обеспечивает ей до 70 минут работы на максимальной яркости.

Лампа управляется через мобильное приложение Sidus Link, которое работает напрямую по Bluetooth, не требуется подключать лампы к определенной Wi-Fi сети. Все осветители Aputure формируют между собой Bluetooth сеть, что позволяет управлять устройствами на расстоянии в десятки метров. Через приложение вы можете одновременно управлять множеством осветителей Aputure (до 100 штук одновременно), регулировать яркость, цвет, температуру белого, объединять их в группы, задавать спецэффекты (мерцание, смену цветов), сценарии включения и выключения. На корпусе лампы также располагается несколько кнопок, которые позволяют регулировать яркость и температуру белого без подключения к Sidus Link.

Точность цветопередачи составляет 95+ для CRI и TLCI индексов, 85 для SSI Tungsten – очень высокие показатели для светодиодного света, гарантирующие точную передачу оттенков кожи. Яркие RGB светодиоды могут производить до 90% цветового пространства Rec.2020.

Главным преимуществом Aputure Accent B7C является то, что вы можете размещать эту лампу в стандартных светильниках. Если раньше приходилось что-то придумывать, как разместить внутри торшера светодиодную панельку, чтобы это выглядело естественно, то теперь этот вопрос снят: B7C можно расположить в любых торшерах, люстрах, бра, настольных лампах и даже в светильниках с открытыми лампами. Со стороны она выглядит как обычная лампа, но запустите сценарий и начнется волшебство.