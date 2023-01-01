Комплект Aputure Accent B7c 8-Light Kit, светодиодный, RGBWW, 8х7 Вт
Код товара : УТ-00055118
Артикул : Accent B7c 8-Light Kit
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
лампа: 7 Вт (энергопотребление 12 Вт), кейс: 100 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная, с шагом 1%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Индекс TLCI
96
Освещенность
1 лампа, на расстоянии 0.3 / 0.5 / 1 м: температура 2000К: 470 / 180 / 46 лк; 2700К: 860 / 330 / 87 лк; 3200К: 885 / 345 / 89 лк; 4300К: 970 / 370 / 100 лк; 5500К или 6500К: 1180 / 460 / 124 лк
Световой поток, лм
570
Минимальная цветовая температура, K
2000
Максимальная цветовая температура, K
10000
Работа от сети
100 - 240В 50/60 Гц
Тип крепления
цоколь E26 / E27
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
лампа: 240 г, кейс: 3.3 кг, весь комплект: 5.2 кг
Комплектация
8 ламп B7c, кейс, кабель питания 1.2 м, предохранители (3 шт.), инструкция
Особые характеристики
SSI Tungsten: 85
Описание
Комплект из 8 осветителей Accent B7c вместе с прочным противоударным зарядным кейсом – выгодное предложение для больших проектов. Все осветители компактно хранятся и перевозятся между локациями в одном кейсе, в котором их можно еще и заряжать - для этого будет достаточно всего одной розетки. В комплекте кабель питания длиной 1.2 м с европейской вилкой.
Осветитель Aputure Accent B7C выполнен в форме обычной лампочки с цоколем Е26 / Е27, но на самом деле предлагает больше. В основе лежат профессиональные светодиоды, работающие с частотой 20 кГц, что обеспечивает отсутствие мерцания даже при рапидной съемке до 1000 кадров в секунду, а также диммирование без цветового сдвига. Кроме того, в корпус лампы встроен собственный литиевый аккумулятор, который обеспечивает ей до 70 минут работы на максимальной яркости.
Лампа управляется через мобильное приложение Sidus Link, которое работает напрямую по Bluetooth, не требуется подключать лампы к определенной Wi-Fi сети. Все осветители Aputure формируют между собой Bluetooth сеть, что позволяет управлять устройствами на расстоянии в десятки метров. Через приложение вы можете одновременно управлять множеством осветителей Aputure (до 100 штук одновременно), регулировать яркость, цвет, температуру белого, объединять их в группы, задавать спецэффекты (мерцание, смену цветов), сценарии включения и выключения. На корпусе лампы также располагается несколько кнопок, которые позволяют регулировать яркость и температуру белого без подключения к Sidus Link.
Точность цветопередачи составляет 95+ для CRI и TLCI индексов, 85 для SSI Tungsten – очень высокие показатели для светодиодного света, гарантирующие точную передачу оттенков кожи. Яркие RGB светодиоды могут производить до 90% цветового пространства Rec.2020.
Главным преимуществом Aputure Accent B7C является то, что вы можете размещать эту лампу в стандартных светильниках. Если раньше приходилось что-то придумывать, как разместить внутри торшера светодиодную панельку, чтобы это выглядело естественно, то теперь этот вопрос снят: B7C можно расположить в любых торшерах, люстрах, бра, настольных лампах и даже в светильниках с открытыми лампами. Со стороны она выглядит как обычная лампа, но запустите сценарий и начнется волшебство.