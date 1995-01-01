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Диафрагма Aputure Spotlight Mount 18-leaf Iris

0 0 отзывов Код товара : УТ-00055105 Артикул : 18-leaf iris



Все характеристики Диафрагма Aputure 18-leaf Iris для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount. 18-лепестковая диафрагма позволяет контролировать луч света и размеры светового пятна. Задать вопрос 10 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.300

Описание Диафрагма Aputure 18-leaf Iris для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount. 18-лепестковая диафрагма позволяет контролировать луч света и размеры светового пятна.

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