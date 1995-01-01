Диафрагма Aputure Spotlight Mount 18-leaf Iris
Код товара : УТ-00055105
Артикул : 18-leaf iris
10 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Диафрагма Aputure 18-leaf Iris для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount. 18-лепестковая диафрагма позволяет контролировать луч света и размеры светового пятна.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.