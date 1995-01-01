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Кабель Apple USB-C to USB-C 60W, длина 1 м (MQKJ3ZM/A)

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Код товара: УТ-00082530 Артикул: MQKJ3ZM/A Код товара: УТ-00082530 Артикул: MQKJ3ZM/A Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Оригинальный USB кабель Apple MQKJ3 поддерживает подачу питания мощностью до 60 Вт, чего достаточно для быстрой зарядки мобильных устройств и обычной (медленной) зарядки ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro. Длина 1 метр, коннекторы USB Type C, тканевая оплетка предотвращает самопроизвольное запутывание кабеля. Скорость передачи данных соответствует стандарту USB 2.0 (480 Мбит/с). Видео Наш обзор

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