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Кабель Apple USB-C / Lightning, 1 м, белый (MX0K2) (уцененный)

Код товара:УТ-00083770
Артикул:MX0K2ZM/A (у)

Товар не найден

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Описание
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Описание

C помощью этого кабеля вы сможете подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к устройствам с разъёмом USB‑C или Thunderbolt 3 (USB‑C) — например, к iPad для зарядки или к Mac для зарядки и синхронизации.

Кроме того, этот кабель можно использовать для зарядки устройств iOS с помощью адаптера питания Apple USB‑C мощностью 18 Вт, 20 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт или 96 Вт, а также для быстрой подзарядки некоторых моделей iPhone и iPad.