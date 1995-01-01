Кабель Apple USB-C / Lightning, 1 м, белый (MX0K2) (уцененный)
Код товара:УТ-00083770
Артикул:MX0K2ZM/A (у)
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляLightning, USB тип С
Сертификация MFiДа
Описание
C помощью этого кабеля вы сможете подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к устройствам с разъёмом USB‑C или Thunderbolt 3 (USB‑C) — например, к iPad для зарядки или к Mac для зарядки и синхронизации.
Кроме того, этот кабель можно использовать для зарядки устройств iOS с помощью адаптера питания Apple USB‑C мощностью 18 Вт, 20 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт или 96 Вт, а также для быстрой подзарядки некоторых моделей iPhone и iPad.