Кабель Apple USB-C to Lightning 2 м (уцененный)
Код товара : УТ-00076440
Артикул : MQGH2ZM/A (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
16%
2 390 ₽
1 999 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
C помощью этого оригинального кабеля Apple вы сможете подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к устройствам с разъёмом USB‑C или Thunderbolt 3 (USB‑C) — например, к iPad для зарядки или к Mac для зарядки и синхронизации. Кроме того, этот кабель можно использовать для зарядки устройств iOS с помощью адаптера питания Apple USB‑C мощностью 18 Вт, 20 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт или 96 Вт, а также для быстрой подзарядки некоторых моделей iPhone и iPad.
Длина кабеля: 2 м.
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