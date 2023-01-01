Этот зарядный кабель длиной 2 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.