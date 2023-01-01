Кабель Apple USB-C, 2 м, белый (MLL82) (уцененный)
Код товара : УТ-00071052
Артикул : MLL82ZM/A (у)
Причина уценки:
вскрыта упаковка
21%
2 290 ₽
1 799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Этот зарядный кабель длиной 2 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.
Apple рекомендует использовать следующие сочетания:
- MacBook 12 дюймов с портом USB‑C и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
- MacBook Air 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
- MacBook Pro 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 61 Вт
- MacBook Pro 15 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 87 Вт
- MacBook Pro 16 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 96 Вт
- iPad Pro 11 дюймов (1‑го или 2‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го, 4‑го или 5‑го поколения), iPad Air (4‑го поколения) либо iPad mini (6‑го поколения) и адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.