Пара пластмассовых зажимов для просушки пленки 135 формата. Один из зажимов вешается на веревку, второй с металлическим утяжелителем, крепится с другого конца, чтобы пленка не скручивалась. Не повреждают пленку. Комплект поставки: 2 зажима в блистере.