Зажимы для сушки пленки, 1 пара
Код товара : УТ-00034388
Артикул : APP327200
1 100 ₽
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Описание
Пара пластмассовых зажимов для просушки пленки 135 формата. Один из зажимов вешается на веревку, второй с металлическим утяжелителем, крепится с другого конца, чтобы пленка не скручивалась. Не повреждают пленку. Комплект поставки: 2 зажима в блистере.