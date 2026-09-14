Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Вспышка AcmePower TMF-132AMZ/SM Macro Twin Sony A (состояние 5-) (б/у)

Код товара:УТ-00097202
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-14/11
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

AcmePower TMF-132AMZ/SM Macro Twin Sony A

Код товара: УТ-00097202

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: BJJH06
Комплектация: Вспышка, макровспышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.