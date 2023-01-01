Лампа для лаборатории Safe light с зеленым фильтром
Код товара : УТ-00055611
Артикул : APP325003
3 990 ₽
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Описание
Лабораторная зеленая лампа с выключателем. Внутри используется лампочка накаливания 10 Вт. Для настольного или настенного использования. Подходит для проявки черно-белой фотобумаги (мокрая печать). Не использовать во время проявки или зарядки фотопленки. Расположите лампу на расстоянии минимум 1.5 м от проявочного стола.
Лампы AP Photo Safe light выпускаются в 4 цветах: красный, оранжевый, желтый и зеленый. Используйте только тот цвет, который рекомендован производителем фотобумаги.