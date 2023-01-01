Описание

Лабораторная зеленая лампа с выключателем. Внутри используется лампочка накаливания 10 Вт. Для настольного или настенного использования. Подходит для проявки черно-белой фотобумаги (мокрая печать). Не использовать во время проявки или зарядки фотопленки. Расположите лампу на расстоянии минимум 1.5 м от проявочного стола.

Лампы AP Photo Safe light выпускаются в 4 цветах: красный, оранжевый, желтый и зеленый. Используйте только тот цвет, который рекомендован производителем фотобумаги.