Лопатки для перемешивания химикатов, 2 шт.
Код товара : УТ-00034384
Артикул : APP327300
990 ₽
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Описание
2 пластиковые лопатки для перемешивания химии. Специальная форма лопатки ускоряет размешивание жидкостей и разведение порошков. Имеется прорезь для установки термометра. Общая длина 26 см. 2 шт. в комплекте. Цвет лопаток может отличаться от представленного на фотографии.