2 пластиковые лопатки для перемешивания химии. Специальная форма лопатки ускоряет размешивание жидкостей и разведение порошков. Имеется прорезь для установки термометра. Общая длина 26 см. 2 шт. в комплекте. Цвет лопаток может отличаться от представленного на фотографии.