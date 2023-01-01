Пластиковая лопатка для перемешивания химии со встроенным стеклянным спиртовым термометром. Термометр съемный. Специальная форма лопатки ускоряет размешивание жидкостей и разведение порошков. Шкала от 0 до 50° С. Общая длина 26 см. Цвет лопатки может отличаться от представленного на фотографии.