Лопатка для перемешивания химии с термометром
Код товара : УТ-00034385
Артикул : APP327350
1 990 ₽
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Описание
Пластиковая лопатка для перемешивания химии со встроенным стеклянным спиртовым термометром. Термометр съемный. Специальная форма лопатки ускоряет размешивание жидкостей и разведение порошков. Шкала от 0 до 50° С. Общая длина 26 см. Цвет лопатки может отличаться от представленного на фотографии.