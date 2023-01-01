Кювета 30 х 40 см, для проявки фотобумаги, красная
Код товара : УТ-00034380
Артикул : NTR323302
1 790 ₽
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Описание
Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика. Предназначена для проявки фотобумаги. Выступы на донной поверхности не дают отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Производится в 4 цветах: красном, зеленом, бежевом и белом.