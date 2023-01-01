Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика. Предназначена для проявки фотобумаги. Выступы на донной поверхности не дают отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Производится в 4 цветах: красном, зеленом, бежевом и белом.