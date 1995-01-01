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    Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One A3035, черные

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    Код товара : УТ-00076070

    Артикул : SDC-A3035G11-BK

    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные
    • Soundcore Space One A3035, черные

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    11 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Отсекается до 98% посторонних звуков
    Адаптивное шумоподавление распознает источники посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря этому отсекается до 98% шумов.

    Полное погружение в музыку
    40-миллиметровые динамические драйверы Space One отвечают за Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC для прослушивания аудио с высоким уровнем детализации*.
    *LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.

    Создайте свой идеальный звук
    Технология soundcore HearID анализирует особенности вашего слуха и создает персональный профиль. Его можно использовать с любыми настройками эквалайзера.

    Длительное время звучания
    До 40 часов воспроизведения в режиме активного шумоподавления (ANC) или до 55 часов непрерывной музыки в стандартном режиме. Запаса аккумулятора хватит даже для длительного путешествия.

    Усовершенствованная система распознавания речи
    Встроенные микрофоны обеспечивают высокую четкость и усиление голоса при звонках – вас отлично слышно в любой обстановке.

    Мгновенное переключение между устройствами
    Стабильное подключение с помощью Bluetooth 5.3 позволяет наушникам быстро переключаться между несколькими устройствами – смартфоном, планшетом и ноутбуком.

    Гибкие настройки
    Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.

    Забота об экологии
    Наушники продаются в экологичной упаковке из картона, соответствующего требованиям FSC.

    Комплектация

    • Наушники Space One
    • AUX-кабель
    • USB-кабель для зарядки
    • Водонепроницаемый чехол

    Характеристики

    • Вход для зарядки: USB Type C 5В 0.58А
    • Номинальная мощность: выходного сигнала 10 мВт
    • Емкость аккумулятора: 580 мАч
    • Время зарядки: 2 ч
    • Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении): до 55 часов
    • Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении): до 40 часов
    • Размер динамика: 40 мм
    • Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц
    • Импеданс: 16Ω
    • Версия Bluetooth: 5.3
    • Радиус действия Bluetooth: 15 м
       
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.