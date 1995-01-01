Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One A3035, черные
Код товара : УТ-00076070
Артикул : SDC-A3035G11-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Отсекается до 98% посторонних звуков
Адаптивное шумоподавление распознает источники посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря этому отсекается до 98% шумов.
Полное погружение в музыку
40-миллиметровые динамические драйверы Space One отвечают за Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC для прослушивания аудио с высоким уровнем детализации*.
*LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.
Создайте свой идеальный звук
Технология soundcore HearID анализирует особенности вашего слуха и создает персональный профиль. Его можно использовать с любыми настройками эквалайзера.
Длительное время звучания
До 40 часов воспроизведения в режиме активного шумоподавления (ANC) или до 55 часов непрерывной музыки в стандартном режиме. Запаса аккумулятора хватит даже для длительного путешествия.
Усовершенствованная система распознавания речи
Встроенные микрофоны обеспечивают высокую четкость и усиление голоса при звонках – вас отлично слышно в любой обстановке.
Мгновенное переключение между устройствами
Стабильное подключение с помощью Bluetooth 5.3 позволяет наушникам быстро переключаться между несколькими устройствами – смартфоном, планшетом и ноутбуком.
Гибкие настройки
Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.
Забота об экологии
Наушники продаются в экологичной упаковке из картона, соответствующего требованиям FSC.
Комплектация
- Наушники Space One
- AUX-кабель
- USB-кабель для зарядки
- Водонепроницаемый чехол
Характеристики
- Вход для зарядки: USB Type C 5В 0.58А
- Номинальная мощность: выходного сигнала 10 мВт
- Емкость аккумулятора: 580 мАч
- Время зарядки: 2 ч
- Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении): до 55 часов
- Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении): до 40 часов
- Размер динамика: 40 мм
- Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц
- Импеданс: 16Ω
- Версия Bluetooth: 5.3
- Радиус действия Bluetooth: 15 м