Описание

Передача звука без потерь

Наушники поддерживают технологию LDAC* , обеспечивающую трехкратное улучшение детализации звука по сравнению со стандартным кодеком SBC Bluetooth. При проигрывании композиций LDAC сохраняет мельчайшие детали звучания.

Звук высокого разрешения

40-миллиметровые драйверы с шелковой диафрагмой точно воспроизводят звук в широком диапазоне частот. Вам гарантировано наилучшее звучание при беспроводном и проводном подключении.

Оптимальное шумоподавление

Для эффективного шумоподавления предусмотрены три режима – «В транспорте», «На улице» и «В помещении».

Режим прозрачности

При прикосновении к левой чаше включается режим прозрачности, позволяющий разговаривать с окружающими и хорошо слышать происходящее вокруг.

NFC-подключение

Для мгновенного подключения наушников с помощью NFC достаточно прикоснуться телефоном Android к левому наушнику.

Подключение к двум устройствам

Одновременное подключение к двум устройствам с поддержкой Bluetooth позволяет легко переключаться между музыкой, звонками, просмотром видео и общением.

40 часов на одном заряде

Заряда батареи наушников хватит на 40 часов музыки с включенным режимом шумоподавления и на 60 часов – с выключенным.

Гибкие настройки

Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое. Наушники поддерживают технологию HearID, создающую персональный профиль владельца, который можно использовать с разными настройками эквалайзера. Также можно воспользоваться любым из уже готовых 22 профилей.

Готовность к путешествиям

В комплекте Life Q35 предусмотрен компактный дорожный кейс для качественной защиты наушников, а также адаптер для подключения к развлекательной системе в самолете.

Характеристики

Сопротивление: 16Ω

16Ω Драйвер (полный диапазон): 2х 40 мм

2х 40 мм Диапазон частот: 16 Гц – 40 кГц

16 Гц – 40 кГц Радиус действия Bluetooth: 15 м

15 м Емкость батареи: 720 мАч

720 мАч Вход: 5 В ⎓ 0,65 А

5 В ⎓ 0,65 А Время воспроизведения: ​ 60 часов (с выключенным ANC) 40 часов (с включенным ANС)

Время зарядки: 2 часа

2 часа Поддерживаемые аудиокодеки: SBC, AAC, LDAC

*LDAC — технология кодирования звука, позволяющая передавать потоковое аудио через Bluetooth со скоростью до 990 кбит/с. Это втрое больше, чем обеспечивает стандартный кодек SBC Bluetooth с битрейтом 328 кбит/с. LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.