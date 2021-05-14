Беспроводные наушники Anker Soundcore Q35, синие
Код товара : УТ-00073320
Артикул : SDC-A3027G31-BL
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Передача звука без потерь
Наушники поддерживают технологию LDAC* , обеспечивающую трехкратное улучшение детализации звука по сравнению со стандартным кодеком SBC Bluetooth. При проигрывании композиций LDAC сохраняет мельчайшие детали звучания.
Звук высокого разрешения
40-миллиметровые драйверы с шелковой диафрагмой точно воспроизводят звук в широком диапазоне частот. Вам гарантировано наилучшее звучание при беспроводном и проводном подключении.
Оптимальное шумоподавление
Для эффективного шумоподавления предусмотрены три режима – «В транспорте», «На улице» и «В помещении».
Режим прозрачности
При прикосновении к левой чаше включается режим прозрачности, позволяющий разговаривать с окружающими и хорошо слышать происходящее вокруг.
NFC-подключение
Для мгновенного подключения наушников с помощью NFC достаточно прикоснуться телефоном Android к левому наушнику.
Подключение к двум устройствам
Одновременное подключение к двум устройствам с поддержкой Bluetooth позволяет легко переключаться между музыкой, звонками, просмотром видео и общением.
40 часов на одном заряде
Заряда батареи наушников хватит на 40 часов музыки с включенным режимом шумоподавления и на 60 часов – с выключенным.
Гибкие настройки
Скачайте приложение soundcore и настраивайте наушники под себя. Назначайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое. Наушники поддерживают технологию HearID, создающую персональный профиль владельца, который можно использовать с разными настройками эквалайзера. Также можно воспользоваться любым из уже готовых 22 профилей.
Готовность к путешествиям
В комплекте Life Q35 предусмотрен компактный дорожный кейс для качественной защиты наушников, а также адаптер для подключения к развлекательной системе в самолете.
Характеристики
- Сопротивление: 16Ω
- Драйвер (полный диапазон): 2х 40 мм
- Диапазон частот: 16 Гц – 40 кГц
- Радиус действия Bluetooth: 15 м
- Емкость батареи: 720 мАч
- Вход: 5 В ⎓ 0,65 А
- Время воспроизведения:
- 60 часов (с выключенным ANC)
- 40 часов (с включенным ANС)
- Время зарядки: 2 часа
- Поддерживаемые аудиокодеки: SBC, AAC, LDAC
*LDAC — технология кодирования звука, позволяющая передавать потоковое аудио через Bluetooth со скоростью до 990 кбит/с. Это втрое больше, чем обеспечивает стандартный кодек SBC Bluetooth с битрейтом 328 кбит/с. LDAC поддерживается только в устройствах с ОС Android и включается в приложении soundcore.