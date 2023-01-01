Беспроводные наушники Anker Soundcore Life Q20+, черные
Код товара : УТ-00071487
Артикул : SDC-A3045H11-BK
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Гарантия 1 год
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Описание
Наушники с активным шумоподавлением Soundcore by Anker Life Q20+, Hi-Res audio, снижение шума до 90%, время воспроизведения до 60 часов, управление с помощью приложения, удобная посадка, чистые звонки, Bluetooth 5.0.
Hi-Res Audio: Специально изготовленные 40-миллиметровые динамические драйверы увеличенного размера воспроизводят звук Hi-Res Audio, который выдается только устройствам, способным воспроизводить исключительный звук. Музыка воспроизводится с высокими частотами, достигающими 40 кГц, что обеспечивает потрясающую четкость и детализацию..
Снижение окружающих шумов до 90%: Life Q20+ имеет 4 микрофона ANC и цифровой алгоритм активного шумоподавления для обнаружения и подавления более широкого спектра низкочастотных и среднечастотных шумов, таких как шум автомобилей и двигателей самолетов.
Увеличенное время воспроизведения: 40 часов работы в режиме активного шумоподавления (при громкости 60%) или 60 часов в стандартном режиме.
Многоточечное подключение: Подключите наушники с активным шумоподавлением Life Q20+ сразу к двум устройствам через локальную сеть Bluetooth и легко переключайтесь между ними. Наслаждайтесь 4 часами прослушивания при зарядке наушников с активным шумоподавлением Life Q20+ в течение всего 5 минут.
Характеристики:
- Сопротивление: 16Ω
- Диапазон частот: 16Hz - 40kHz
- Диапазон Bluetooth: 15 m / 49.21 ft
- Емкость батареи: 720mAh
- Вход: 5 V ⎓ 0.65 A
- Время проигрывания: 60 часов (с выключенным ANC, объем 60%), 40 часов (с включенным АНК, объем 60%)
- Время зарядки: 2 часа
- Формат аудиокодека: SBC, AAC