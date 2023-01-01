Беспроводные наушники Anker Soundcore Note i, белые
Код товара : УТ-00069348
Артикул : A3991Wh
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Впечатляющий звук: Беспроводные наушники Life P2i оснащены 10-миллиметровыми динамиками, которые усиливают качественный звук с глубокими басами и средними частотами на оптимальном уровне, приятном для прослушивания.
Говорите и будьте услышаны: Настоящие беспроводные наушники Life P2i снижают уровень шума с помощью специального алгоритма искусственного интеллекта, а два микрофона четко улавливают ваш голос.
Наушники с длительным сроком работы: Время работы от аккумулятора составляет 8 часов на одной зарядке и увеличивается до 28 часов при использовании компактного кейса. Для быстрого заряда аккумулятора зарядите его в течение 10 минут и получите целый час работы.
Легкое подключение: После первого подключения настоящие беспроводные наушники Life P2i обнаружат и сопрягутся с вашим устройством, когда вы откроете зарядный футляр.
Два режима эквалайзера: Выберите режим Bass Mode для получения мощных басов или режим Podcast Mode для получения сбалансированного звука с чистым вокалом. Быстро переключайтесь между предпочитаемыми режимами с помощью кнопок управления.
Чистые звонки: Два микрофона улавливают ваш голос, а искусственный интеллект подавляет нежелательные шумы. Теперь вам не нужно повышать голос, чтобы вас услышали, а собеседник слышит вас четко.
Стабильное соединение: Новейшая технология Bluetooth 5.2 обеспечивает надежное соединение между вашим устройством и беспроводными наушниками Life P2i для безупречного звучания.
Готовность в считанные минуты: Беспроводные наушники Life P2i поддерживают функцию быстрой зарядки, обеспечивая 1 час работы при зарядке в течение 10 минут. Наслаждайтесь 8 часами игры на одной зарядке, а компактный кейс увеличивает это время до 28 часов.
Режим одного наушника: Используйте левый или правый наушник независимо друг от друга для приема звонков или прослушивания музыки. Монорежим активируется, когда один из наушников помещается в зарядный кейс.
Удобное и надежное крепление: Вес беспроводных наушников Life P2i составляет всего 4,4 г, что делает их удобными для ношения в течение всего дня. Выберите подходящий размер амбушюр для надежной фиксации и наслаждайтесь лучшим качеством звука.
Примечание: Не поддерживают приложение soundcore.
Комплектация: наушники, зарядный кейс, 3 пары амбушюр, USB кабель, документация.
Характеристики
- Версия Bluetooth: 5.2
- Профили: AVRCP1.6, A2DP1.3, HFP1.7
- Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC
- Емкость аккумулятора: 55 мАh х2
- Зарядное устройство: 500 мАh
- Управление: осуществляется с помощью кнопки
- Время воспроизведения: до 8 часов от одного заряда (всего 28 часов с зарядным кейсом)
- Время зарядки: 1,5 часа
- Размеры:
- Наушники: длина 32 мм, ширина 23 мм, высота 24 мм
- Зарядный чехол: длина 60 мм, ширина 49 мм, высота 28 мм
- Упаковка: 103 х 101 х 43 мм
- Вес наушников: 4.4 г х2
- Вес зарядного кейса: 39.2 г