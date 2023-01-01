Описание

Впечатляющий звук: Беспроводные наушники Life P2i оснащены 10-миллиметровыми динамиками, которые усиливают качественный звук с глубокими басами и средними частотами на оптимальном уровне, приятном для прослушивания.

Говорите и будьте услышаны: Настоящие беспроводные наушники Life P2i снижают уровень шума с помощью специального алгоритма искусственного интеллекта, а два микрофона четко улавливают ваш голос.

Наушники с длительным сроком работы: Время работы от аккумулятора составляет 8 часов на одной зарядке и увеличивается до 28 часов при использовании компактного кейса. Для быстрого заряда аккумулятора зарядите его в течение 10 минут и получите целый час работы.

Легкое подключение: После первого подключения настоящие беспроводные наушники Life P2i обнаружат и сопрягутся с вашим устройством, когда вы откроете зарядный футляр.

Два режима эквалайзера: Выберите режим Bass Mode для получения мощных басов или режим Podcast Mode для получения сбалансированного звука с чистым вокалом. Быстро переключайтесь между предпочитаемыми режимами с помощью кнопок управления.

Чистые звонки: Два микрофона улавливают ваш голос, а искусственный интеллект подавляет нежелательные шумы. Теперь вам не нужно повышать голос, чтобы вас услышали, а собеседник слышит вас четко.

Стабильное соединение: Новейшая технология Bluetooth 5.2 обеспечивает надежное соединение между вашим устройством и беспроводными наушниками Life P2i для безупречного звучания.

Готовность в считанные минуты: Беспроводные наушники Life P2i поддерживают функцию быстрой зарядки, обеспечивая 1 час работы при зарядке в течение 10 минут. Наслаждайтесь 8 часами игры на одной зарядке, а компактный кейс увеличивает это время до 28 часов.

Режим одного наушника: Используйте левый или правый наушник независимо друг от друга для приема звонков или прослушивания музыки. Монорежим активируется, когда один из наушников помещается в зарядный кейс.

Удобное и надежное крепление: Вес беспроводных наушников Life P2i составляет всего 4,4 г, что делает их удобными для ношения в течение всего дня. Выберите подходящий размер амбушюр для надежной фиксации и наслаждайтесь лучшим качеством звука.

Примечание: Не поддерживают приложение soundcore.

Комплектация: наушники, зарядный кейс, 3 пары амбушюр, USB кабель, документация.

Характеристики