Soundcore Life Tune – это полноразмерные наушники с гибридным активным шумоподавлением. Технология гибридного шумоподавления блокирует до 95% шума. Три режима шумоподавления учитывают особенности окружения при фильтрации посторонних звуков. По два микрофона в каждой чаше четко передают голос и отсекают посторонние звуки во время звонков. Гибкие настройки: скачай приложение soundcore и настрой наушники под себя. До 40 часов воспроизведения с включенным шумоподавлением и до 60 часов с выключенным. Быстрая зарядка – до 4 часов звучания после 5 минут зарядки.