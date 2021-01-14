Беспроводные наушники Anker Soundcore Life Tune, черные
Код товара : УТ-00073321
Артикул : SDC-A3029GA1-BK
8 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Soundcore Life Tune – это полноразмерные наушники с гибридным активным шумоподавлением.
Ключевые особенности
- 40-мм драйверы с гибкой шелковой мембраной точно воспроизводят весь спектр частот от 16 Гц до 40 кГц.
- Технология гибридного шумоподавления блокирует до 95% шума.
- Три режима шумоподавления учитывают особенности окружения при фильтрации посторонних звуков.
- По два микрофона в каждой чаше четко передают голос и отсекают посторонние звуки во время звонков.
- Гибкие настройки: скачай приложение soundcore и настрой наушники под себя.
- До 40 часов воспроизведения с включенным шумоподавлением и до 60 часов с выключенным.
- Быстрая зарядка – до 4 часов звучания после 5 минут зарядки.
Характеристики
- Сопротивление: 16Ω
- Диаметр драйвера: 40 мм
- Диапазон частот: 16 Гц - 40 кГц
- Радиус действия Bluetooth: 15 м
- Емкость батареи: 720 мАч
- Вход: 5 V ⎓ 0,65 A
- Время воспроизведения:
- 60 часов (с выключенным ANC)
- 40 часов (с включенным ANC)
- Время зарядки: 2 часа
- Аудиокодек: SBC, AAC
Видео
Наш обзор
Похожие товары
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.