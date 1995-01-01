Беспроводные наушники Anker Soundcore Life Dot 2 NC, черные
Код товара : УТ-00075559
Артикул : SDC-A3931G11-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Soundcore Life Dot 2 NC – это беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением. Технология Multi-Mode ANC распознает громкость окружения и сама выбирает подходящий профиль шумоподавления. 4 микрофона и технология cVc™ 8.0 отсекают лишние шумы для четкой передачи голоса во время разговора. Увеличенный 11-мм динамик из биокомпозита отвечает за насыщенные басы. Наушники работают до 7 часов на одном заряде и до 35 часов с учетом перезарядки в аккумуляторном кейсе. Гибкие настройки в приложении soundcore: 22 режима эквалайзера, библиотека звуков и различные варианты сенсорного управления.
Основные особенности:
Быстрая зарядка
До 7 часов музыки на одном заряде и до 35 часов с зарядным кейсом. До 90 минут воспроизведения после 10-минутной зарядки.
Гибридное активное шумоподавление
Оптимизированное активное шумоподавление эффективно избавляет от ненужного шума, помогая сосредоточиться на музыке.
Персонализируйте свои наушники
Скачайте приложение soundcore и настройте наушники под свои предпочтения. В приложении доступны 22 режима эквалайзера и возможность выбрать свои варианты звучания.
Монорежим
Предусмотрена возможность пользоваться как двумя, так и одним наушником без ущерба для качества подключения. Монорежим активируется, когда один из наушников помещается в зарядный кейс.
Режим прозрачности
Режим прозрачности позволяет быть в курсе происходящего и общаться, не снимая наушников.
Защита IPX5
Надежная защита от брызг и пота для прогулок и пробежек в любую погоду.
Характеристики
- Вход питания: USB-C 5В 0,75А
- Номинальная мощность выходного сигнала: 5 мВт при коэффициенте нелинейных искажений 1%
- Емкость аккумулятора:
- 55 мА — 2 шт. (наушники);
- 500 мА (зарядный футляр)
- Время зарядки: 2 ч
- Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого материала)
- Без шумоподавления: до 7 часов, всего 35 ч с зарядным футляром
- С шумоподавлением: до 6 часов, всего 30 ч с зарядным футляром
- В режиме разговора: до 5 часов, всего 25 ч с зарядным футляром
- Размер динамика: 11 мм
- Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
- Импеданс: 16 Ω
- Степень влагозащиты (наушники): IPX5
- Версия Bluetooth: 5.0
- Радиус действия Bluetooth: 10 м
- Кодеки: SBC, AAC