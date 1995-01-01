Описание

Soundcore Life Dot 2 NC – это беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением. Технология Multi-Mode ANC распознает громкость окружения и сама выбирает подходящий профиль шумоподавления. 4 микрофона и технология cVc™ 8.0 отсекают лишние шумы для четкой передачи голоса во время разговора. Увеличенный 11-мм динамик из биокомпозита отвечает за насыщенные басы. Наушники работают до 7 часов на одном заряде и до 35 часов с учетом перезарядки в аккумуляторном кейсе. Гибкие настройки в приложении soundcore: 22 режима эквалайзера, библиотека звуков и различные варианты сенсорного управления.

Основные особенности:

Быстрая зарядка

До 7 часов музыки на одном заряде и до 35 часов с зарядным кейсом. До 90 минут воспроизведения после 10-минутной зарядки.

Гибридное активное шумоподавление

Оптимизированное активное шумоподавление эффективно избавляет от ненужного шума, помогая сосредоточиться на музыке.

Персонализируйте свои наушники

Скачайте приложение soundcore и настройте наушники под свои предпочтения. В приложении доступны 22 режима эквалайзера и возможность выбрать свои варианты звучания.

Монорежим

Предусмотрена возможность пользоваться как двумя, так и одним наушником без ущерба для качества подключения. Монорежим активируется, когда один из наушников помещается в зарядный кейс.

Режим прозрачности

Режим прозрачности позволяет быть в курсе происходящего и общаться, не снимая наушников.

Защита IPX5

Надежная защита от брызг и пота для прогулок и пробежек в любую погоду.

Характеристики