Беспроводные наушники Anker Soundcore Life 2 Neo, черные
Код товара : УТ-00069342
Артикул : A3033G11
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Hi-Res: Сертификация, гарантирующая воспроизведение превосходного звука - качества, с расширенным частотным диапазоном и невероятной детализацией.
BassUp: Эксклюзивная технология анализирует звуковой поток и улучшает низкие частоты вашего аудио в реальном времени для придания мощного звучанияю.
До 60 часов воспроизведения: Наушники используют технологии аккумуляторов Anker для увеличения времени автономной работы. Слушайте по 2 часа в день до месяца от одной зарядке.
Быстрая USB-C зарядка: Зарядка в течение 5 минут через порт USB-C обеспечивает прослушивание до 5 часов
Повышенный комфорт: Амбушюры из пены с эффектом памяти и улучшенной подвижностью мягко, но надежно прилегают к вашим ушам.
Складная конструкция: наушники легко помещаются помещаются в сумку для удобной транспортировки.
Вход AUX: подключите наушники по кабелю к устройствам, не поддерживающим Bluetooth передачу сигнала или в ситуациях, когда помехи нарушают работу в беспроводном режиме. Время работы не ограничено.
Свободные руки: Принимайте и совершайте звонки без лишних неудобств с помощью встроенного микрофона.
Примечания
- Максимальная громкость Life 2 Neo составляет 95 дБ для защиты слуха
- Кнопки Life 2 Neo не будут работать при подключении через кабель AUX. При подключении через кабель AUX используйте элементы управления на на вашем устройстве
- Время воспроизведения зависит от громкости и аудио контента
Характеристики
- Тип наушников: накладные
- Подключение: проводное и беспроводное
- Тип акустического оформления: закрытые
- Количество драйверов: 2
- Технология: динамические
- Тип крепления: оголовье
- Микрофон: да
- Система активного шумоподавления: нет
- Диаметр мембраны: 40 мм
- Импеданс: 16 Ом
- Диапазон частот: 16-40000 Гц
- Расположение микрофона: на наушниках
- Крепление микрофона: встроенный в наушник
- Канал передачи данных: Bluetooth
- Формат аудиокодека: SBC
- Поддержка NFC: да
- Радиус действия: 15 м
- Управление: на наушниках
- Сенсорный интерфейс: да
- Количество кнопок управления: 3
- Функции управления: включение/выключение наушников, управление параметрами режимов, воспроизведение/пауза, ответ/завершение вызова
- Регулятор громкости: да
- Mini jack 3.5 мм: да
- Тип элементов питания: собственный аккумулятор
- Время работы в режиме музыки: 60 ч
- Время зарядки: 2 ч
- Быстрая зарядка: 5 мин = 5 ч
- Разъем питания: USB Type-C
- Материал крепления: пластик
- Материал амбушюр: искусственная кожа, пена с эффектом памяти
- Складная конструкция: да
- Отсоединяемый кабель: да
- Светодиодный индикатор: да
- Цвет: черный
- Комплектация: USB кабель, кабель AUX, инструкция