Описание

Hi-Res: Сертификация, гарантирующая воспроизведение превосходного звука - качества, с расширенным частотным диапазоном и невероятной детализацией.

BassUp: Эксклюзивная технология анализирует звуковой поток и улучшает низкие частоты вашего аудио в реальном времени для придания мощного звучанияю.

До 60 часов воспроизведения: Наушники используют технологии аккумуляторов Anker для увеличения времени автономной работы. Слушайте по 2 часа в день до месяца от одной зарядке.

Быстрая USB-C зарядка: Зарядка в течение 5 минут через порт USB-C обеспечивает прослушивание до 5 часов

Повышенный комфорт: Амбушюры из пены с эффектом памяти и улучшенной подвижностью мягко, но надежно прилегают к вашим ушам.

Складная конструкция: наушники легко помещаются помещаются в сумку для удобной транспортировки.

Вход AUX: подключите наушники по кабелю к устройствам, не поддерживающим Bluetooth передачу сигнала или в ситуациях, когда помехи нарушают работу в беспроводном режиме. Время работы не ограничено.

Свободные руки: Принимайте и совершайте звонки без лишних неудобств с помощью встроенного микрофона.

Примечания

Максимальная громкость Life 2 Neo составляет 95 дБ для защиты слуха Кнопки Life 2 Neo не будут работать при подключении через кабель AUX. При подключении через кабель AUX используйте элементы управления на на вашем устройстве Время воспроизведения зависит от громкости и аудио контента

Характеристики