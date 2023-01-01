Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 4, белые
Код товара : УТ-00069346
Артикул : A3953Wh
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Soundcore Liberty 4 новейшие беспроводные наушники True Wireless Earbuds с премиальным звуком и объемным аудио
Усовершенствованная акустическая система
2 динамических драйвера, выровненных по одной оси, обеспечивают высокое разрешение звука и в три раза большую детализацию в режиме LDAC.
Превосходное качество звука
Благодаря широкому частотному диапазону вы услышите каждую деталь, от глубоких басов до искрящих высоких частот.
Режимы музыки и кино
Алгоритм объемного звука адаптирует звук к контенту, которым вы наслаждаетесь в режимах музыки и видео.
Амбушюры CloudComfort
Гибкая двухслойная структура уменьшает давление на ушные каналы, обеспечивая комфорт в течение всего дня.
В гармонии с вашим сердцем
Встроенный в ухо датчик частоты сердечных сокращений определяет частоту пульса во время прослушивания в течение дня.
Плавное переключение
Подключите Liberty 4 к двум устройствам одновременно, чтобы переключаться между музыкой, видео и разговорами.
Для достижения максимальной производительности используйте приложение Soundcore и обновите прошивку до последней версии.
Комплектация: наушники, зарядный кейс, амбушюры, USB кабель, документация.