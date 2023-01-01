Описание

Soundcore Liberty 4 новейшие беспроводные наушники True Wireless Earbuds с премиальным звуком и объемным аудио

Усовершенствованная акустическая система

2 динамических драйвера, выровненных по одной оси, обеспечивают высокое разрешение звука и в три раза большую детализацию в режиме LDAC.

Превосходное качество звука

Благодаря широкому частотному диапазону вы услышите каждую деталь, от глубоких басов до искрящих высоких частот.

Режимы музыки и кино

Алгоритм объемного звука адаптирует звук к контенту, которым вы наслаждаетесь в режимах музыки и видео.

Амбушюры CloudComfort

Гибкая двухслойная структура уменьшает давление на ушные каналы, обеспечивая комфорт в течение всего дня.

В гармонии с вашим сердцем

Встроенный в ухо датчик частоты сердечных сокращений определяет частоту пульса во время прослушивания в течение дня.

Плавное переключение

Подключите Liberty 4 к двум устройствам одновременно, чтобы переключаться между музыкой, видео и разговорами.

Для достижения максимальной производительности используйте приложение Soundcore и обновите прошивку до последней версии.

Комплектация: наушники, зарядный кейс, амбушюры, USB кабель, документация.