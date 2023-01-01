Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 3 Pro, белые
Код товара : УТ-00069343
Артикул : A3952Wh
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Беспроводные наушники с гибридными коаксиальными драйверами ACAA 2.0, технологией HearID и поддержкой кодека LDAC. Рекомендованы 20 звукорежиссерами, получившими премию Grammy.
ACAA 2.0: наша эксклюзивная технология гибридных коаксиальных драйверов обеспечивает передачу звука высокой и низкой частоты без дисторсии и других помех. Звуковая сцена детализирована и просторна, у басов глубокий удар, средние частоты сочные, а высокие частоты искрящиеся.
Персонализированное шумоподавление: HearID ANC создает индивидуальный профиль, который оптимизирует шумоподавление специально под вас, учитывая уровень шума вокруг, особенности вашей ушной раковины и уровень внутриушного давления.
Fusion Comfort Fit: наушники Liberty 3 Pro имеют эргономичную форму и специальные воздухопроводящие каналы для снятия давления в ушах, что обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Очень мягкие силиконовые амбушюры 4 размеров и гибкие ушные вкладыши обеспечивают надежное прилегание и комфортную посадку.
До 32 часов воспроизведения: наслаждайтесь до 8 часов музыки от одной зарядки (без ANC), а также получите 3 полных заряда от компактного зарядного кейса, чтобы еще больше продлить время воспроизведения. При использовании интеллектуального шумоподавления: до 24 часов воспроизведения – до 6 часов от одной зарядки и 3 полных заряда в кейсе. При использовании кодека LDAC: до 4 часов от одной зарядки и 3 полных заряда в кейсе. Зарядите кейс с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства. Быстрая зарядка: 15 минут зарядки в кейсе обеспечивают около 3 часов прослушивания.
Комплектация:
- наушники;
- зарядный кейс;
- 4 пары сменных силиконовых насадок;
- 3 пары сменных ушных «крыльев»;
- кабель USB-C;
- документация.
Характеристики
- Вид беспроводных наушников: True Wireless
- Версия Bluetooth: 5.2
- Поддержка кодеков: AAC, SBC, LDAC
- Система активного шумоподавления: Да
- Сенсорное управление: Да
- Стандарт защиты: IPX4
- Разъем для зарядки: usb-c
- Время работы от одного заряда, ч: 8
- Время работы с зарядным кейсом, ч: 32
- Быстрая зарядка: Да
- Беспроводная зарядка: Да
- Вес, г: 5,9