Описание

Беспроводные наушники с гибридными коаксиальными драйверами ACAA 2.0, технологией HearID и поддержкой кодека LDAC. Рекомендованы 20 звукорежиссерами, получившими премию Grammy.

ACAA 2.0: наша эксклюзивная технология гибридных коаксиальных драйверов обеспечивает передачу звука высокой и низкой частоты без дисторсии и других помех. Звуковая сцена детализирована и просторна, у басов глубокий удар, средние частоты сочные, а высокие частоты искрящиеся.

Персонализированное шумоподавление: HearID ANC создает индивидуальный профиль, который оптимизирует шумоподавление специально под вас, учитывая уровень шума вокруг, особенности вашей ушной раковины и уровень внутриушного давления.

Fusion Comfort Fit: наушники Liberty 3 Pro имеют эргономичную форму и специальные воздухопроводящие каналы для снятия давления в ушах, что обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Очень мягкие силиконовые амбушюры 4 размеров и гибкие ушные вкладыши обеспечивают надежное прилегание и комфортную посадку.

До 32 часов воспроизведения: наслаждайтесь до 8 часов музыки от одной зарядки (без ANC), а также получите 3 полных заряда от компактного зарядного кейса, чтобы еще больше продлить время воспроизведения. При использовании интеллектуального шумоподавления: до 24 часов воспроизведения – до 6 часов от одной зарядки и 3 полных заряда в кейсе. При использовании кодека LDAC: до 4 часов от одной зарядки и 3 полных заряда в кейсе. Зарядите кейс с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства. Быстрая зарядка: 15 минут зарядки в кейсе обеспечивают около 3 часов прослушивания.

Комплектация:

наушники;

зарядный кейс;

4 пары сменных силиконовых насадок;

3 пары сменных ушных «крыльев»;

кабель USB-C;

документация.

Характеристики