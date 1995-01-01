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Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II GaN 65 Вт, черное

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073322 Артикул : ANK-A2663G11-BK

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Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II использует технологию GaN: вместо кремния в транзисторах применяется нитрид галлия, что обеспечивает высокую мощность, низкое выделение тепла и компактность. Благодаря максимальной мощности 65 Вт устройство можно использовать как для зарядки телефонов и мобильных аксессуаров, так и для зарядки ноутбуков: к примеру, MacBook Air 2020 полностью заряжается менее чем за 2 часа. Устройство соответствует последнему стандарту безопасности IEC 62368-1. Задать вопрос 3 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II использует технологию GaN: вместо кремния в транзисторах применяется нитрид галлия, что обеспечивает высокую мощность, низкое выделение тепла и компактность. Благодаря максимальной мощности 65 Вт устройство можно использовать как для зарядки телефонов и мобильных аксессуаров, так и для зарядки ноутбуков: к примеру, MacBook Air 2020 полностью заряжается менее чем за 2 часа. Устройство соответствует последнему стандарту безопасности IEC 62368-1. Характеристики Входной ток: 200-240В, 50/60 Гц, 1.4А

Выходной ток: 5В 3А, 9В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А (макс. 65 Вт)

Интерфейс: USB Type C, 1 порт

Размеры упаковки: 13 х 10 х 4.2 см

Вес брутто: 0.24 кг

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