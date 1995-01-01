Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II GaN 65 Вт, черное
Код товара : УТ-00073322
Артикул : ANK-A2663G11-BK
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II использует технологию GaN: вместо кремния в транзисторах применяется нитрид галлия, что обеспечивает высокую мощность, низкое выделение тепла и компактность. Благодаря максимальной мощности 65 Вт устройство можно использовать как для зарядки телефонов и мобильных аксессуаров, так и для зарядки ноутбуков: к примеру, MacBook Air 2020 полностью заряжается менее чем за 2 часа. Устройство соответствует последнему стандарту безопасности IEC 62368-1.
Характеристики
- Входной ток: 200-240В, 50/60 Гц, 1.4А
- Выходной ток: 5В 3А, 9В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А (макс. 65 Вт)
- Интерфейс: USB Type C, 1 порт
- Размеры упаковки: 13 х 10 х 4.2 см
- Вес брутто: 0.24 кг