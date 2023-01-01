Описание

Попрощайтесь со старыми зарядными устройствами. Зарядное устройство Anker Nano II 45W работает по технологии GaN II, которая обеспечивает высокую мощность в компактном корпусе. Этим устройством можно быстро заряжать телефоны, планшеты и даже ноутбуки: одна зарядка подходит для всего. Anker PowerPort Nano II соответствует стандарту безопасности IEC 62368-1, поэтому вы можете быть спокойны за ваши устройства во время зарядки.

Стандарт безопасности IEC 62368-1: защита от избыточного заряда, высокого входного напряжения (короткого замыкания), перегрузок на выходе, а также от перегрева.