Зарядное устройство Anker PowerPort Nano II 45 Вт, черное
Код товара : УТ-00066442
Артикул : A2664
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Попрощайтесь со старыми зарядными устройствами. Зарядное устройство Anker Nano II 45W работает по технологии GaN II, которая обеспечивает высокую мощность в компактном корпусе. Этим устройством можно быстро заряжать телефоны, планшеты и даже ноутбуки: одна зарядка подходит для всего. Anker PowerPort Nano II соответствует стандарту безопасности IEC 62368-1, поэтому вы можете быть спокойны за ваши устройства во время зарядки.
Стандарт безопасности IEC 62368-1: защита от избыточного заряда, высокого входного напряжения (короткого замыкания), перегрузок на выходе, а также от перегрева.
- Совместимость: Apple MacBook Pro / Air, iPad Pro, iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy и другие
- Безопасность: IEC 62368-1
- Быстрая зарядка: да, USB PD, Anker PowerIQ
- Количество портов: 1x USB type C
- USB Кабель в комплекте: нет
- Входное напряжение: 100-240В 50/60 Гц, ~1.87A
- Максимальный выходной ток: 5В 3А, 9В 3А, 15В 3А, 20В 2.25А
- Максимальная выходная мощность: 45 Вт
- Размеры упаковки: 13 х 10 х 4.2 см
- Вес брутто: 0.24 кг