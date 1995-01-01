Сверхбыстрая зарядка Anker PowerPort III GaN II 3-Port 100W. Использование нитрида галлия вместо кремния значительно снижает тепловыделение, что позволяет создать устройство высокой мощности в компактном корпусе. Технология GaN II: Благодаря увеличению рабочей частоты на 100%, инновационной конструкции и обновлённой структуре печатной платы устройство стало еще меньше без потери мощности. Порты USB-C (при подключении 1 устройства) выдают до 100 Вт, что позволяет быстро зарядить ноутбук. Поддерживается одновременная зарядка 3 устройств. Универсальная совместимость: технология Anker PowerIQ 3.0 обеспечивает совместимость практически с любым протоколом зарядки, встроенный чип осуществляет «рукопожатие» с чипом устройства и после чего выбирает оптимальное напряжение и силу тока.