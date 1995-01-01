Зарядное устройство Anker PowerPort III GaN II 3-Port 100W, черное
Код товара : УТ-00075560
Артикул : ANK-A2145G11-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сверхбыстрая зарядка Anker PowerPort III GaN II 3-Port 100W. Использование нитрида галлия вместо кремния значительно снижает тепловыделение, что позволяет создать устройство высокой мощности в компактном корпусе. Технология GaN II: Благодаря увеличению рабочей частоты на 100%, инновационной конструкции и обновлённой структуре печатной платы устройство стало еще меньше без потери мощности. Порты USB-C (при подключении 1 устройства) выдают до 100 Вт, что позволяет быстро зарядить ноутбук. Поддерживается одновременная зарядка 3 устройств. Универсальная совместимость: технология Anker PowerIQ 3.0 обеспечивает совместимость практически с любым протоколом зарядки, встроенный чип осуществляет «рукопожатие» с чипом устройства и после чего выбирает оптимальное напряжение и силу тока.
Обратите внимание, что для поддержки быстрой зарядки нужен соответствующий USB кабель.
Характеристики
- Количество портов: 3
- Разъемы: 2x USB type-C, 1x USB-A
- USB Кабель в комплекте: нет
- Входное напряжение: 200-240 В
- Выходная мощность: 100 Вт (макс)
- Вес и размеры упаковки: 0,24 кг, 130 х 100 х 42 мм