Зарядное устройство Anker PowerPort III 25 Вт, черное (уцененный)
Код товара : УТ-00073506
Артикул : ANK-A2058G11-BK (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство Anker PowerPort III поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт (5В 3А или 9В 2.8А). Быстрая зарядка работает с устройствами, поддерживающими функцию USB Power Delivery. К примеру, такие телефоны как Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra заряжаются с 0 до 100% чуть более чем за 1 час. Запатентованная технология Anker Multiportect обеспечивает защиту от перегрузки, коротких замыканий, перегрева, избыточного заряда батареи. Устройство поддерживает сети переменного тока от 100 до 240 В, поэтому может использоваться в путешествиях и деловых поездках в любой регион Земли.
Вилка европейского типа является съемной, под ней располагается складная вилка для розеток стандарта США. Обратите внимание: кабель не входит в комплект.
Характеристики
- Входной ток: 100-240В, 50 / 60 Гц, 1А
- Выходной ток: 5В 3А, 9В 2.8А
- Размеры упаковки: 16 х 13 х 4 см
- Вес брутто: 180 г