Описание

Сетевое зарядное устройство Anker PowerPort III поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт (5В 3А или 9В 2.8А). Быстрая зарядка работает с устройствами, поддерживающими функцию USB Power Delivery. К примеру, такие телефоны как Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra заряжаются с 0 до 100% чуть более чем за 1 час. Запатентованная технология Anker Multiportect обеспечивает защиту от перегрузки, коротких замыканий, перегрева, избыточного заряда батареи. Устройство поддерживает сети переменного тока от 100 до 240 В, поэтому может использоваться в путешествиях и деловых поездках в любой регион Земли.

Вилка европейского типа является съемной, под ней располагается складная вилка для розеток стандарта США. Обратите внимание: кабель не входит в комплект.

Характеристики