Зарядное устройство Anker PowerPort III Cube 20 Вт, белое
Код товара : УТ-00066444
Артикул : A2149
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
USB-C Power Delivery мощностью 20 Вт обеспечивает быструю зарядку телефонов и планшетов. Зарядите iPhone до 50% всего за 30 минут – примерно в 3 раза быстрее, чем с оригинальным зарядным устройством 5 Вт. Эксклюзивная технология Anker PowerIQ 3.0 поддерживает широкий спектр протоколов зарядки для обеспечения безупречной совместимости и высокой скорости зарядки практически для любого мобильного устройства: включая умные часы и наушники. Суперкомпактное: если не считать встроенную вилку, устройство представляет собой кубик со стороной 3 см.
Система безопасности MultiProtect сочетает в себе защиту от высокого напряжения, короткого замыкания, избыточного заряда, перегрева и другие функции для обеспечения вашей безопасности.
- Совместимость: iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy и другие
- Безопасность: система безопасности MultiProtect
- Быстрая зарядка: да, USB PD, Anker PowerIQ
- Количество портов: 1x USB type C
- USB Кабель в комплекте: нет
- Входное напряжение: 200-240В 50/60 Гц, ~0.6A
- Максимальный выходной ток: 5В 3А, 9В 2.22А
- Максимальная выходная мощность: 20 Вт
- Размеры упаковки: 13 х 10 х 4 см
- Вес брутто: 0.1 кг