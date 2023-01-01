Описание

USB-C Power Delivery мощностью 20 Вт обеспечивает быструю зарядку телефонов и планшетов. Зарядите iPhone до 50% всего за 30 минут – примерно в 3 раза быстрее, чем с оригинальным зарядным устройством 5 Вт. Эксклюзивная технология Anker PowerIQ 3.0 поддерживает широкий спектр протоколов зарядки для обеспечения безупречной совместимости и высокой скорости зарядки практически для любого мобильного устройства: включая умные часы и наушники. Суперкомпактное: если не считать встроенную вилку, устройство представляет собой кубик со стороной 3 см.

Система безопасности MultiProtect сочетает в себе защиту от высокого напряжения, короткого замыкания, избыточного заряда, перегрева и другие функции для обеспечения вашей безопасности.