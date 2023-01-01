Кабель USB-C / USB-C стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Совместим со всеми актуальными смартфонами iPhone, а также с теми моделями планшетов iPad, которые используют разъем Lightning. Срок службы в 15 раз дольше, чем у обычных кабелей: выдерживает более 15 000 сгибаний (по результатам лабораторных исследований). Толстый сердечник, двойная нейлоновая оплетка и лазерная сварка соединений. Поддерживает зарядку током 3А (мощность до 60 Вт).