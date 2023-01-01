Кабель Anker PowerLine Select+, USB-C / Lightning MFI, 0.9 м, белый
Код товара : УТ-00066440
Артикул : A8617
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.067
Описание
Кабель USB-C / Lightning стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Совместим со всеми актуальными смартфонами iPhone, а также с теми моделями планшетов iPad, которые используют разъем Lightning. Срок службы в 15 раз дольше, чем у обычных кабелей: выдерживает более 15 000 сгибаний (по результатам лабораторных исследований). Толстый сердечник, двойная нейлоновая оплетка и лазерная сварка соединений. Сертификация Apple MFi и строгое внутреннее тестирование качества гарантируют, что ваши устройства заряжаются безопасно и с максимально возможной скоростью.
- Максимальная сила тока: 2.4 А
- Скорость передачи данных: 480 Мбит/с
- Длина кабеля: 0.9 м
- Размеры упаковки: 13 х 10 х 2.5 см
- Вес брутто: 50 г