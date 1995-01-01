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    Внешний аккумулятор Anker PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный

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    Код товара : УТ-00076072

    Артикул : ANK-A1291H11-BK

    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
    • PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный

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    10 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Внешний аккумулятор Anker PowerCore III Elite 25600 поддерживает одновременную зарядку 4 устройств с суммарной мощностью 78 Вт. Благодаря высокой емкости 25 600 мАч вы можете зарядить, к примеру, iPhone 11 Pro Max 4 раза, iPad mini 5 3 раза или MacBook Air 2020 один раз. PowerCore создан с использованием эксклюзивной технологии Anker PowerIQ для обеспечения безупречной совместимости практически с любым мобильным устройством.

    Превосходная безопасность: система безопасности Anker MultiProtect сочетает в себе контроль температуры, защиту от высокого напряжения и многое другое для обеспечения безопасной зарядки для вас и ваших устройств.

    Режим плавной зарядки разработан для оптимизированной зарядки маломощных устройств, таких как наушники, Bluetooth-колонки и другие аксессуары. Чтобы активировать режим, дважды нажмите кнопку питания или нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не станет зеленым.

    • Входной ток: USB-C 100 Вт макс.
    • Выходной ток:
      • USB-C 87 Вт макс.
      • USB-A 18 Вт макс.

    Комплектация

    • PowerCore III Elite 25600 87Вт
    • кабель USB-C - USB-C
    • чехол для хранения
    • инструкция
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.