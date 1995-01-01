Внешний аккумулятор Anker PowerCore III Elite 25600 мАч, 87 Вт, черный
Код товара : УТ-00076072
Артикул : ANK-A1291H11-BK
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Внешний аккумулятор Anker PowerCore III Elite 25600 поддерживает одновременную зарядку 4 устройств с суммарной мощностью 78 Вт. Благодаря высокой емкости 25 600 мАч вы можете зарядить, к примеру, iPhone 11 Pro Max 4 раза, iPad mini 5 3 раза или MacBook Air 2020 один раз. PowerCore создан с использованием эксклюзивной технологии Anker PowerIQ для обеспечения безупречной совместимости практически с любым мобильным устройством.
Превосходная безопасность: система безопасности Anker MultiProtect сочетает в себе контроль температуры, защиту от высокого напряжения и многое другое для обеспечения безопасной зарядки для вас и ваших устройств.
Режим плавной зарядки разработан для оптимизированной зарядки маломощных устройств, таких как наушники, Bluetooth-колонки и другие аксессуары. Чтобы активировать режим, дважды нажмите кнопку питания или нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не станет зеленым.
- Входной ток: USB-C 100 Вт макс.
- Выходной ток:
- USB-C 87 Вт макс.
- USB-A 18 Вт макс.
Комплектация
- PowerCore III Elite 25600 87Вт
- кабель USB-C - USB-C
- чехол для хранения
- инструкция