Описание

Внешний аккумулятор Anker PowerCore III Elite 25600 поддерживает одновременную зарядку 4 устройств с суммарной мощностью 78 Вт. Благодаря высокой емкости 25 600 мАч вы можете зарядить, к примеру, iPhone 11 Pro Max 4 раза, iPad mini 5 3 раза или MacBook Air 2020 один раз. PowerCore создан с использованием эксклюзивной технологии Anker PowerIQ для обеспечения безупречной совместимости практически с любым мобильным устройством.

Превосходная безопасность: система безопасности Anker MultiProtect сочетает в себе контроль температуры, защиту от высокого напряжения и многое другое для обеспечения безопасной зарядки для вас и ваших устройств.

Режим плавной зарядки разработан для оптимизированной зарядки маломощных устройств, таких как наушники, Bluetooth-колонки и другие аксессуары. Чтобы активировать режим, дважды нажмите кнопку питания или нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не станет зеленым.

Входной ток: USB-C 100 Вт макс.

Выходной ток: USB-C 87 Вт макс. USB-A 18 Вт макс.



Комплектация