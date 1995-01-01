PowerCore Slim 10000 – компактный универсальный аккумулятор. Созданный для приключений, с превосходной прочностью и устойчивостью к царапинам, он выдерживает падения с высоты до 1 м. Эксклюзивные технологии Anker PowerIQ и VoltageBoost позволяют определять и обеспечивать индивидуальную зарядку максимальной мощностью до 12 Вт (5В 2.4А), а режим зарядки слабым током – лучший способ зарядить такие устройства как умные часы или беспроводные наушники. Емкости 10 000 мАч хватает для 1.5-2 зарядок смартфона или 1 почти полной зарядки планшета типа iPad Pro 11". Пара USB-A выходов позволяет заряжать 2 устройства одновременно. Зарядка самого аккумулятора осуществляется через USB-C порт (кабель продается отдельно). В комплекте идет дорожный чехол.