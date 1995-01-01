Внешний аккумулятор Anker PowerCore Slim 10000, черный
Код товара : УТ-00066436
Артикул : A1247
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
PowerCore Slim 10000 – компактный универсальный аккумулятор. Созданный для приключений, с превосходной прочностью и устойчивостью к царапинам, он выдерживает падения с высоты до 1 м. Эксклюзивные технологии Anker PowerIQ и VoltageBoost позволяют определять и обеспечивать индивидуальную зарядку максимальной мощностью до 12 Вт (5В 2.4А), а режим зарядки слабым током – лучший способ зарядить такие устройства как умные часы или беспроводные наушники. Емкости 10 000 мАч хватает для 1.5-2 зарядок смартфона или 1 почти полной зарядки планшета типа iPad Pro 11". Пара USB-A выходов позволяет заряжать 2 устройства одновременно. Зарядка самого аккумулятора осуществляется через USB-C порт (кабель продается отдельно). В комплекте идет дорожный чехол.
- Емкость аккумулятора 10 000 мАч
- USB-C вход: DC 5В 2A
- USB-А выходы: DC 5В 2.4A
- Максимальная выходная мощность: 12 Вт