Внешний аккумулятор Anker PowerCore Mag-Go 5K, 5000 mАh, голубой
Код товара : УТ-00070333
Артикул : ANK-A1611G31-BL
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Anker PowerCore Mag-Go - компактный стильный внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч. Аккумулятор рассчитан на работу с Apple iPhone 13 и 14 поколений и поддерживает технологию MagSafe, порт USB Type-C гарантирует стабильное напряжение и качественную зарядку. Внутренние предохранители уберегут ваши устройства от перегрева и избыточного тока.
Корпус выполнен из пластика, устойчив к ударам и падениям. С внешней стороны устройства расположена складная подставка. Anker PowerCore Mag-Go имеет один выходной разъем USB Type-C. Силы магнитов хватит, чтобы надежно удерживать смартфон во время беспроводной зарядки, а удобная подставка позволит комфортно разместить гаджет с присоединенным аккумулятором на плоскости. На торце внешнего аккумулятора расположена кнопка включения и LED-индикаторы для контроля за уровнем заряда.
Благодаря поддержке протоколов быстрой зарядки Anker PowerCore Mag-Go способен полностью восстановить заряд Apple iPhone за короткое время. Великолепный внешний дизайн, функциональная встроенная подставка и качественные комплектующие сделают внешний аккумулятор Anker PowerCore Mag-Go вашим надежным спутником в повседневных делах.
Технические характеристики:
- Емкость аккумулятора: 5 000 mAh
- Выходное напряжение: 7,5 В
- Системы защиты от перегрузки
- LED-индикация заряда
- Разъем USB Type-C
- Размеры, мм 104,9 x 66,55 x 12,8
- Вес 141.75 г
Примечание: *Из-за несовместимого размера портативного зарядного устройства не рекомендуется использовать его с iPhone 13/12 mini