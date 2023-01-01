Описание

Anker PowerCore Mag-Go - компактный стильный внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч. Аккумулятор рассчитан на работу с Apple iPhone 13 и 14 поколений и поддерживает технологию MagSafe, порт USB Type-C гарантирует стабильное напряжение и качественную зарядку. Внутренние предохранители уберегут ваши устройства от перегрева и избыточного тока.

Корпус выполнен из пластика, устойчив к ударам и падениям. С внешней стороны устройства расположена складная подставка. Anker PowerCore Mag-Go имеет один выходной разъем USB Type-C. Силы магнитов хватит, чтобы надежно удерживать смартфон во время беспроводной зарядки, а удобная подставка позволит комфортно разместить гаджет с присоединенным аккумулятором на плоскости. На торце внешнего аккумулятора расположена кнопка включения и LED-индикаторы для контроля за уровнем заряда.

Благодаря поддержке протоколов быстрой зарядки Anker PowerCore Mag-Go способен полностью восстановить заряд Apple iPhone за короткое время. Великолепный внешний дизайн, функциональная встроенная подставка и качественные комплектующие сделают внешний аккумулятор Anker PowerCore Mag-Go вашим надежным спутником в повседневных делах.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 5 000 mAh

5 000 mAh Выходное напряжение: 7,5 В

7,5 В Системы защиты от перегрузки

LED-индикация заряда

Разъем USB Type-C

Размеры, мм 104,9 x 66,55 x 12,8

104,9 x 66,55 x 12,8 Вес 141.75 г

Примечание: *Из-за несовместимого размера портативного зарядного устройства не рекомендуется использовать его с iPhone 13/12 mini