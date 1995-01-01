Описание

PowerCore III Essential 20000 PD – универсальный аккумулятор высокой емкости с поддержкой быстрой зарядки QC3.0 и USB Power Delivery: ток мощностью до 20 Вт позволяет, к примеру, подзарядить iPhone 12 до 50% всего за полчаса. Емкости 20 000 мАч хватает для 4-5 зарядок смартфона или примерно на 2 зарядки планшета типа iPad Pro 11". Три USB выхода: два USB-A плюс один USB-C позволяют заряжать до 3 устройств одновременно: к примеру, вы можете сразу поставить на зарядку телефон, беспроводные наушники и умные часы. Зарядка самого аккумулятора займет от 6.8 до 20.8 часа – в зависимости от того, какое зарядное устройство вы используете. В комплекте идет USB-C кабель и дорожный чехол.

Оригинальный дизайн: корпус выполнен из матового пластика, лицевая сторона – с отделкой из ткани. На кнопке включения полукругом расположены 4 голубых светодиода, показывающие оставшийся заряд батареи. Система безопасности Anker MultiProtect (защита от короткого замыкания, избыточного заряда, перегрева и т.д.) обеспечивает полную безопасность использования.

В комплекте идет USB-C кабель и дорожный чехол.