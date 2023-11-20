Внешний аккумулятор Anker 622 Magnetic, 5000 мАч, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071614
Артикул : б/у-РнД К 2023-11-20
Причина уценки:
Вскрыт
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136614
Портативный аккумулятор Anker MagGo 622 (A1161G31) удерживает ваш iPhone 13 или 12 с помощью MagSafe, так же его можно использовать в качестве подставки для телефона. При своих скромных размерах, помещающихся на ладони, магнитное портативное зарядное устройство емкостью 5000 мАч способно обеспечить 17 часов непрерывной работы. Эксклюзивная технология MultiProtect от Anker включает в себя расширенные функции безопасности, такие как контроль температуры, защита от перегрузки и многое другое, чтобы вы могли заряжать без забот.
Здесь также есть разъём USB-C, который можно использовать и для зарядки аксессуара, и для параллельной подпитки второго устройства, пока iPhone заряжается по MagSafe. Есть у устройства и второе предназначение: оно также работает как подставка с двумя вариантами наклона.
Внутри гаджета установлена батарея на 5000 мАч. Её хватит на одну полную зарядку любой модели iPhone 12 и 13.
Заряжается аккумулятор через разъем USB-C. Рядом с ним находятся световые индикаторы, которые показывают оставшуюся ёмкость батареи.
В режиме подставки смартфон можно зафиксировать вертикально или горизонтально. Магниты MagSafe удержат его в любом положении.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Портативный аккумулятор - 1 шт. , Зарядный кабель Type-C/Type-C 60 см. - 1 шт. , Документация - 1 шт .
Гарантия 90 дней.