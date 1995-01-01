Компактное, надежное и недорогое устройство с 1 выходом USB Type C 20 Вт позволяет быстро зарядить ваш телефон, планшет, беспроводные наушники или другой мобильный аксессуар. Фирменная система MultiProtect компании Anker защищает от перегрузки, перегрева, замыкания, перезаряда батареи и других неприятностей. Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира – вам потребуется только простой адаптер для вилки.