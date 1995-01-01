Зарядное устройство Anker 312 20W A2347, белое
Код товара : УТ-00076075
Артикул : ANK-A2347G21-WT
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Компактное, надежное и недорогое устройство с 1 выходом USB Type C 20 Вт позволяет быстро зарядить ваш телефон, планшет, беспроводные наушники или другой мобильный аксессуар. Фирменная система MultiProtect компании Anker защищает от перегрузки, перегрева, замыкания, перезаряда батареи и других неприятностей. Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира – вам потребуется только простой адаптер для вилки.
- Вход: 100-240В 0.6А 50/60 Гц
- Выход: USB Type C 5В 3А, 9В 2.22А, 12В 1.67А