Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Зарядное устройство Anker 312 20W A2347, белое

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076075

    Артикул : ANK-A2347G21-WT

    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое
    • 312 20W A2347, белое

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    990 ₽

    Гарантия производителя 2 года

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Компактное, надежное и недорогое устройство с 1 выходом USB Type C 20 Вт позволяет быстро зарядить ваш телефон, планшет, беспроводные наушники или другой мобильный аксессуар. Фирменная система MultiProtect компании Anker защищает от перегрузки, перегрева, замыкания, перезаряда батареи и других неприятностей. Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира – вам потребуется только простой адаптер для вилки. 

    • Вход: 100-240В 0.6А 50/60 Гц
    • Выход: USB Type C 5В 3А, 9В 2.22А, 12В 1.67А
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.