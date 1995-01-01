Осветитель amaran Ray 360c, RGB, 2300-10000K, Bowens
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Описание
Высокомощный полноцветный RGB осветитель для профессионального использования как в студиях, так и под открытым небом. Благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP54 этот прибор может работать даже под легким дождем (водяные брызги с любого направления). Выходная мощность составляет 360 Вт, что позволяет освещать большие площади и использовать крупные софтбоксы. Процессор управления светом OmniColor обеcпечивает исключительно точную цветопередачу: более чистые оттенки белого, более точные цвета, включая оттенки кожи.
Прибор очень прост в подготовке: нет внешних блоков питания, достаточно просто подключить силовой кабель, и он готов к работе. NFC модуль позволяет практически моментально привязать его к телефону (требуется установить приложение Amaran App) для дистанционного управления всеми параметрами на расстоянии до 80 м. Через опциональный USB-C / DMX адаптер осветителем можно управлять через специальные пульты и программное обеспечение, задавая сценарии, спецэффекты и так далее. При этом возможно одновременное управление практически неограниченным количеством приборов.
Наконец, стоит отметить низкий уровень шума: даже при повышенной температуре окружающего воздуха (30° С) и работе на полной мощности максимальный уровень шума составляет всего 28 дБА – все благодаря эффективной комбинации крупных радиаторов и активного охлаждения.
Байонет Bowens делает amaran Ray 360c совместимым с широким ассортиментом световых модификаторов разных производителей.
Бренд Amaran стал самостоятельной структурой в 2024 году. До этого он входил в более известный бренд Aputure. Amaran позиционируется как чуть упрощенный по функционалу и чуть более доступный бренд для независимых производителей контента.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 360 Вт (выходная, энергопотребление 410 Вт макс.)
- Освещенность: 17300 лк на 1 м (без рефлектора, открытая лампа)
- Световой поток: 23 174 лм
- Цветовая температура: стандартный режим: 2300К - 10 000К, расширенный режим: 1800К - 20 000К
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 95
- Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
- Угол освещения: 70° (открытая лампа), 45° (с рефлектором)
- Дистанционное управление: по Bluetooth (amaran App) - до 80 м, кабельное DMX управление через USB-C порт
- Работа от аккумулятора: нет
- Работа от сети: 100 - 240В / 50 - 60 Гц
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: на стойку 5/8"
- Температура эксплуатации: -10°C - 40°C
- Физические характеристики
- Вес: 3.3 кг
- Размеры: 25.5 x 14.8 x 16.5 см (без учета кронштейна), 25.8 x 19.4 x 25.8 см (с кронштейном)
- Размер упаковки: 55 x 39 x 56 (набор в полипропиленовом кейсе, без коробки)
- Прочие особенности
- Особые характеристики: индексы SSI (P3200): 87, SSI (D56): 80, TM-30 RF (Average): 94, TM-30 RG (Average): 100; защита от пыли и влаги: IP54
- Дата анонса: ноябрь 2025 г
- Комплектация: осветитель, рефлектор, кабель питания 5 м, голубая защитная крышка лампы, полипропиленовый защитный кейс
- Страна производства: Китай