Высокомощный полноцветный RGB осветитель для профессионального использования как в студиях, так и под открытым небом. Благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP54 этот прибор может работать даже под легким дождем (водяные брызги с любого направления). Выходная мощность составляет 360 Вт, что позволяет освещать большие площади и использовать крупные софтбоксы. Процессор управления светом OmniColor обеcпечивает исключительно точную цветопередачу: более чистые оттенки белого, более точные цвета, включая оттенки кожи.

Прибор очень прост в подготовке: нет внешних блоков питания, достаточно просто подключить силовой кабель, и он готов к работе. NFC модуль позволяет практически моментально привязать его к телефону (требуется установить приложение Amaran App) для дистанционного управления всеми параметрами на расстоянии до 80 м. Через опциональный USB-C / DMX адаптер осветителем можно управлять через специальные пульты и программное обеспечение, задавая сценарии, спецэффекты и так далее. При этом возможно одновременное управление практически неограниченным количеством приборов.

Наконец, стоит отметить низкий уровень шума: даже при повышенной температуре окружающего воздуха (30° С) и работе на полной мощности максимальный уровень шума составляет всего 28 дБА – все благодаря эффективной комбинации крупных радиаторов и активного охлаждения.

Байонет Bowens делает amaran Ray 360c совместимым с широким ассортиментом световых модификаторов разных производителей.

Бренд Amaran стал самостоятельной структурой в 2024 году. До этого он входил в более известный бренд Aputure. Amaran позиционируется как чуть упрощенный по функционалу и чуть более доступный бренд для независимых производителей контента.

Характеристики