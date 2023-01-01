Фотоальбом CAIUL Instax Wide Album Pink
Код товара : УТ-00053350
Артикул : 70100151211
990 ₽
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Описание
Фотоальбом Caiul Instax Wide Album предназначен для хранения моментальных снимков, сделанных на камеры серии Fujifilm Instax Wide. Альбом выполнен в классическом стиле, обложка твердая, обтянута тканью. Страницы пластиковые с прозрачными кармашками, крепятся на 2 металлических кольца. Альбом вмещает 50 снимков.