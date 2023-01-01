Фотоальбом для карточек формата Instax Square (86х72 мм) и Canon Square QX10 (85х72 мм). Альбом сохранит ваши воспоминания в идеальном порядке. Вмещает до 80 снимков, по 3 фотографии на странице. Твердая обложка из искусственной кожи, страницы пластиковые.