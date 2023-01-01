Фотоальбом CAIUL Flamingo Cactus для Instax Square, на 80 фото
Код товара : УТ-00056365
Артикул : 70100151237
990 ₽
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Описание
Фотоальбом для карточек формата Instax Square (86х72 мм) и Canon Square QX10 (85х72 мм). Альбом сохранит ваши воспоминания в идеальном порядке. Вмещает до 80 снимков, по 3 фотографии на странице. Твердая обложка из искусственной кожи, страницы пластиковые.