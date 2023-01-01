Фотоальбом CAIUL Sea Shell для Instax Mini на 96 фото
Код товара : УТ-00056369
Артикул : 70100151213
990 ₽
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Описание
Фотоальбом для карточек формата Instax Mini (86х54 мм) сохраняет ваши воспоминания в идеальном порядке. Вмещает до 96 снимков, по 3 фотографии на странице. Твердая обложка из искусственной кожи, страницы пластиковые.