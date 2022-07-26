Телеконвертр Albinar Auto Tele Converter 2X M42 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060656
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-07-26
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
3 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара:125656
Конвертер, совместимый с зеркальными камерами аналоговой серии с байонетом М42.
Конвертер увеличивает фокусное расстояние объектива в 2 раза.
Например, объектив 50 мм + конвертер = установка с фокусным расстоянием 100 мм и т. д.
Состояние: 4.
Комплектация: крышки, кейс.
Гарантия 14 дней.